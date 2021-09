APICORP investira 1 milliard $ pour soutenir des projets d'énergie verte dans la région MENA

(Agence Ecofin) - Les pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) ont résolument entamé leur transition énergétique. Tous les investissements autorisés au 1er semestre 2021 par exemple était consacrés à l’énergie propre.

La société Arab Petroleum Investments Corp. (APICORP) prévoit de mettre 1 milliard $ à la disposition de projets d'énergie verte et de sociétés d'énergie durable, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), au cours des deux prochaines années. Ce financement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la compagnie pour soutenir la transition énergétique.

En 2021, elle a eu 11 engagements de financement de projets, dont six pour des projets d'énergie verte et de services publics durables. En outre, la société a réalisé son premier investissement direct dans un projet d'énergie éolienne en acquérant une participation de 20 % dans la Jordan Wind Project Co. En cinq ans, elle a fait passer la part de ses actifs verts à environ 13 % de son portefeuille, soit 550 millions $ en prêts et investissements directs.

APICORP prévoit de forger davantage de partenariats stratégiques pour faire avancer le programme de durabilité. Elle émettra également des obligations vertes et des obligations de durabilité pour encourager les acteurs du secteur à poursuivre la diversification énergétique.

« Nous voulons soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone et résiliente au changement climatique en atténuant les risques dans l'ensemble de nos opérations, de notre chaîne d'approvisionnement et des transactions de nos clients et en intégrant des principes de durabilité dans nos pratiques commerciales », a déclaré Aabed bin Abdulla Al-Saadoun (photo), président d'APICORP.

La société entend renforcer l'impact environnemental de ses décisions d'investissement en soutenant la multiplication des sources d'énergie renouvelable et des technologies à faible émission de carbone.

Gwladys Johnson Akinocho

