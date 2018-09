Tunisie: Nissan va investir 33 millions de dollars dans une usine d’assemblage de pick-up

(Agence Ecofin) - Le vice-président du constructeur automobile japonais Nissan, Peyman Kargar a annoncé le 10 septembre, que son groupe va installer une usine d’assemblage de pick-up en Tunisie, en association avec le groupe local Mzabi.

«Ce projet, dont le coût s’élève à 33 millions de dollars, et qui sera réalisé sur deux étapes en partenariat avec le groupe Mzabi, permettra la création de 500 postes d’emploi.», a-t-il déclaré.

L’annonce a été faite à l’issue d’une rencontre entre Peyman Kargar, qui est aussi le président du groupe Nissan pour la région Afrique, Moyen-Orient et Inde, le ministre tunisien de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, et le PDG du groupe Mzabi, Moncef Mzabi.

Le ministre de l’Industrie et des PME a souligné à cette occasion, l’importance de l’industrie des composants automobiles dans le pays, indiquant que «la Tunisie est le deuxième exportateur africain vers l’Europe dans ce domaine».

Le groupe Mzabi est le concessionnaire des marques automobiles Nissan, Renault, Dacia, et Lada en Tunisie.

Lire aussi:

06/04/2018 - La société Nissan envisage l'implantation d'usines d'assemblage de véhicules au Kenya

14/12/2016 - Des groupes automobiles Nissan et Suzuki proches de lancer des usines d'assemblage de véhicules en Algérie

18/03/2016 - Nissan Motor Egypt suspend son plan d'expansion en raison des difficultés d'accès aux devises

16/11/2015 - Afrique du Sud: Nissan va doubler sa production grâce à un nouveau modèle de pick-up

09/06/2015 - Yaya Touré en vedette dans le dernier spot publicitaire de Nissan