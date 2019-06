Egypte : l’américain OPIC confirme son engagement dans un projet d'énergie renouvelable avec un apport de 87 millions $

(Agence Ecofin) - L'Overseas Private Investment Corporation, l'organisme public américain qui se focalise sur le financement du secteur privé dans les pays en développement, a annoncé finaliser son engagement de 87 millions $ au profit d'un projet d'énergie renouvelable en Egypte, dénommé Lekela Project Wind Power.

L’OPIC rejoint ainsi la firme d'investissement privé Actis et l'entreprise Mainstream Renewable Energy qui ont fondé l'entreprise (Lekela Project), avec l'ambition d'investir un total de 400 millions $. La ressource apportée par l'institution américaine fait partie d'une mobilisation globale de 250 millions $ pour compléter la part qui sera apportée par la Banque japonaise de coopération internationale.

« Depuis la dernière réunion du conseil d’administration en mars, l’équipe OPIC s’est affairée à rencontrer les parties prenantes et à visiter des régions clés afin de nouer de nouvelles alliances et de nouvelles opportunités nous permettant d’étendre notre impact au cours des mois et des années à venir », a fait savoir le président du conseil de l'institution, commentant cette opération.

Les autres investisseurs du projet sont la Société financière internationale (SFI), la filiale de la Banque mondiale chargée du financement des entreprises, ou encore la Banque Européenne d’Investissement. Le consortium composé du français Engie, du japonais Toyota Tsusho Corporation et de l’égyptien Orascom Construction, a été choisi pour réaliser les travaux du projet.

Idriss Linge