Old Mutual Asset Management se positionne pour l'acquisition d'une enseigne de distribution de chaussures

(Agence Ecofin) - La branche private equity de la firme d'investissement Old Mutual Asset Management est proche d'acquérir une participation majoritaire dans le capital de Footgear, une enseigne sud-africaine de vente de chaussures, a-t-on appris d'un communiqué officiel.

L'accord a été signé depuis début juin et a seulement été récemment annoncé. Il doit encore obtenir les autorisations des entités compétentes. Chez Footgear, on affiche déjà sa satisfaction. « Nous attendons avec impatience la prochaine phase de croissance, soutenue par un partenariat avec une société de capital-investissement leader sur le marché comme Old Mutual private Equity », a déclaré Neil Stephens, son directeur général.

Old Mutual Alternative Investments gère des actifs de plus de 4 milliards de dollars répartis dans des fonds de capital-investissement, d'infrastructures et divers fonds à impact, et possède des bureaux en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest et de l'Est.

Idriss Linge