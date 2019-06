ECP investit dans Inter Africa Transport Forex, une fintech qui permet aux entreprises de transport de mieux gérer leurs coûts

(ECP ) - Emerging Capital Partners (ECP) annonce un investissement pour acquérir une participation substantielle dans Inter Africa Transport Forex (IATF), une fintech qui exploite une plate-forme en ligne permettant à ses clients - les entreprises de transport, notamment transfrontalières - de mieux gérer et suivre leurs coûts.

La plate-forme en ligne de IATF centralise les paiements pour le gazole, les paiements en espèces, les péages routiers, les paiements aux frontières, le stationnement, les assurances, les paiements mécaniques et autres paiements électroniques, rendant ainsi la planification des voyages, le contrôle des coûts et la gestion du parc automobile plus simples et plus efficaces. IATF est en mesure de réduire considérablement les coûts pour ses clients grâce aux économies d’échelle et à un meilleur contrôle des coûts, en fournissant un aperçu immédiat des frais nécessaires sur l’ensemble des trajets et un suivi et une visibilité en temps réel de ces coûts à mesure qu’ils sont engagés.

Les entreprises ayant des besoins de transport ou de logistique transfrontaliers traitent souvent ces transactions en espèces, fournissant des milliers de dollars US en espèces aux conducteurs au début de leur voyage pour payer toutes leurs dépenses le long de leur itinéraire. Cela crée à la fois un risque pour la sécurité du conducteur et une source importante de fuites d’argent liquide. Grâce à la technologie ergonomique d’IATF et à son vaste réseau, les entreprises peuvent désormais effectuer en ligne un paiement électronique unique pour l’ensemble d’un voyage.

Transport Forex exploite cette plateforme technologique innovante en coopération avec plus de 150 points de service situés le long des principales routes d’Afrique du Sud, de Zambie, du Botswana, du Zimbabwe, de République démocratique du Congo (RDC), de Tanzanie, du Mozambique, de Namibie, du Malawi et du Rwanda. Le centre d’appels du service à la clientèle d’IATF est joignable 24 heures sur 24.

Paul Maasdorp, directeur général d’ECP à Nairobi, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe et aux fondateurs d’IATF afin de soutenir leur prochaine phase de croissance. IATF a mis en place une plate-forme technologique financière innovante, conçue sur mesure pour l’industrie de la logistique, qui offre une valeur substantielle à ses clients du secteur du transport. Les PDG, directeurs financiers et directeurs des opérations des entreprises qui transportent des marchandises à travers l’Afrique apprécient la simplicité, la rentabilité et le gain de temps pour la gestion des coûts de leur flotte via une plate-forme centrale. Les fondateurs sont bien connus d’ECP et nous sommes heureux de nous associer à eux pour ce nouvel investissement. »

Carel van der Wath, responsable de la technologie et fondateur d’IATF, a déclaré : « Nous nous sommes déjà associés à ECP pour un autre investissement et connaissons la valeur qu’ils apportent en termes de vision stratégique, de développement organisationnel et d’expansion géographique. Nous sommes ravis de les compter une fois de plus parmi nos partenaires privilégiés pour nous aider à accélérer notre croissance. »

Johan Steyn, directeur général d’IATF, a déclaré : « Nous avons plus que doublé nos ventes au cours des 24 derniers mois, car les entreprises apprécient de plus en plus la valeur que nous apportons à la simplification de la gestion de flotte. Nous sommes en mesure de fournir un guichet unique de solutions de paiement en ligne pour le diesel, les paiements en espèces, les péages routiers, les paiements aux frontières, le stationnement, les assurances, les paiements mécaniques et autres paiements électroniques tels que les salaires grâce à une plate-forme technologique simple couvrant 11 pays. Nous sommes ravis d’avoir ECP comme partenaire pour nous aider à renforcer notre présence sur nos marchés existants et à étendre notre réseau au Burundi, en Ouganda, au Kenya, en Angola et dans d’autres pays africains. Nous comptons également élargir la gamme de capacités et de produits offerts par notre plate-forme technologique. »

À propos d’Emerging Capital Partners (ECP)

Fort de plus de 18 ans d’expérience dans le domaine du capital-investissement en Afrique, ECP a réalisé plus de 60 transactions et 40 sorties intégrales. ECP a levé plus de 3 milliards de dollars US en capital-développement à travers ses fonds et ses co-investissements. ECP cherche à identifier les cibles qui bénéficieront des changements démographiques et économiques structurels qui tirent la croissance de l’Afrique à long terme. ECP travaille en étroite collaboration avec les sociétés de son portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques et renforcer leur leadership. ECP dispose d’une équipe de terrain avec six bureaux couvrant les principales économies africaines.

Pour en savoir plus sur ECP : www.ecpinvestments.com

À propos d’Inter Africa Transport Forex

Avec une présence dans 11 pays africains, Inter Africa Transport Forex (IATF) exploite une plate-forme de technologie financière qui permet aux entreprises de transport, en particulier celles qui opèrent à travers les frontières africaines, de mieux gérer et suivre leurs coûts. La plate-forme d’IATF centralise les paiements en ligne pour le diesel, les paiements en espèces, les péages routiers, les paiements aux frontières, le stationnement, les assurances, les pannes mécaniques et les paiements électroniques, tels que les salaires, ce qui simplifie et rend plus efficace la planification des voyages, le contrôle des coûts et la gestion du parc automobile. IATF permet de réduire considérablement les coûts pour ses clients en effectuant des économies d’échelle et en réduisant les fuites d’argent liquide tout au long de la chaîne de valeur.

