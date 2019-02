Le Fonds d’investissement de Samsung signalé dans un projet de 12 millions $ dans le secteur de la sécurité en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - Samsung Next, un fonds d’investissement appartenant à la société sud-coréenne Samsung et la firme de capital-risque GreatPoint Ventures ont conjointement investi 12 millions $ dans le secteur de la sécurité en Afrique du Sud.

Les deux partenaires ont injecté cette ressource au sein de l’entreprise sud-africaine RapidDeploy, spécialisée dans la conception des logiciels d’analyse et de résolution des problèmes rencontrés par des agents de sécurité.

Cet argent servira à financer le développement et le déploiement de la plateforme Cloud Aided DispatchTM conçue par RapidDeploy pour aider les responsables de la sécurité publique à améliorer le temps d’intervention en cas d’urgence.

Dans le cadre de cet investissement, Ray Lane, associé chez GreatPoint Ventures rejoindra le conseil d’administration de l’entreprise fondée en 2014 par Brett Meyerowitz et Steven Raucher. « Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe de RapidDeploy. L’entreprise entrera dans une nouvelle phase de croissance qui sera marquée par la modernisation de son écosystème et de ses technologies, ceci pour permettre aux organisations de sécurité publique de fonctionner plus rapidement », a déclaré Ray Lane.

Chamberline Moko