Umeme, le principal distributeur d’électricité en Ouganda obtient un prêt syndiqué de 70 millions $ pour renforcer son réseau et ses installations

(Agence Ecofin) - Umeme Limited, la principale société de distribution d'électricité en Ouganda obtient un prêt syndiqué de 70 millions $ de la Société financière internationale, du groupe bancaire sud-africain Standard Chartered Bank via sa filiale locale Stanbic Bank Uganda et du FMO, l’institution néerlandaise de financement du développement.

L’entreprise qui a pour premier actionnaire avec 23,2 % de parts, la National Social Security Fund utilisera cette ressource pour financer partiellement son programme d’investissement au cours des deux prochaines années. Umeme prévoit en effet de renforcer son réseau de distribution de l’électricité, d’améliorer l’approvisionnement en électricité et de moderniser ses infrastructures.

Cotée sur l’Uganda Securities Exchange et le Nairobi Stock Exchange, Umeme Limited revendique un investissement de plus de 460 millions $ dans son réseau de distribution de l’électricité, depuis 2013. Cet investissement a contribué entre autres, à réduire les pertes d’énergie de 24,3 % et à déployer des compteurs prépayés à plus de 1 million de clients.

Au terme de l’exercice 2018, le chiffre d’affaires de la société de distribution d’électricité a progressé à 1493 milliards de shillings ougandais (406,2 millions de dollars) contre 1485 milliards de shillings ougandais (404,1 millions de dollars) en 2017.

L’entreprise a affiché un résultat net bénéficiaire de 133 milliards de shillings ougandais (36,1 millions de dollars) contre 35 milliards de shillings ougandais (9,5 millions de dollars) en 2017.

