Forum africain pour l’investissement : le Ghana décroche un prêt de 600 millions $ pour booster sa production cacaoyère

(Agence Ecofin) - A l’occasion du Forum africain pour l’investissement organisé par la Banque africaine de développement (BAD), du 11 au 13 novembre à Johannesburg en Afrique du Sud, le Ghana Cocoa Board (Cocobod), sorte de conseil national du cacao, a obtenu ce 12 novembre, un prêt à terme syndiqué de 600 millions $ auprès d'un consortium constitué de la BAD, Crédit Suisse AG et la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC).

Le président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le président de la BAD, Akinwumi A. Adesina, de hauts responsables du Credit Suisse et de l’ICBC, ont supervisé la signature de cet accord de crédit.

Lors d’une conférence de presse qui a suivi la signature, le président Akufo-Addo a déclaré que cet accord contribuerait à accroître les revenus des producteurs de cacao ghanéens. « Il était essentiel de trouver un mécanisme pour renforcer la chaîne de valeur pour nos agriculteurs et c’est là que la Banque est entrée en scène », a déclaré Akufo-Addo.

Dans le détail, le Cocobod utilisera ses ressources pour augmenter les rendements de cacao par hectare et augmenter la production globale du Ghana. Cet usage inclut des interventions financières pour augmenter durablement la fertilité des plants de cacao, l’amélioration des systèmes d’irrigation, la réhabilitation des fermes vieillissantes et infectées. Les fonds permettront également d’accroître la capacité d’entreposage et de fournir un soutien aux entreprises locales de traitement du cacao.

Pour sa part, le Président Adesina a déclaré que l’Afrique pourrait devenir une plaque tournante mondiale pour le cacao et les produits à base de cacao. « Tous les pays producteurs de cacao recevront un soutien similaire (de la Banque). Le Ghana est bancable, le cacao et l’Afrique, bien sûr », a déclaré M. Adesina.

La filière cacao du Ghana emploie quelque 800 000 familles rurales et produit des récoltes d’une valeur d’environ 2 milliards $ en devises chaque année. Le Cocobod est une société entièrement détenue par l’État, seule responsable de l’industrie cacaoyère du Ghana et qui contrôle l’achat, la commercialisation et l’exportation de toutes les fèves de cacao produites dans le pays.

Sylvain Andzongo