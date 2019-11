Le Ghana signe un accord de concession de 2,6 milliards USD pour la construction du système de transport SkyTrain, à Accra

(Agence Ecofin) - Le Ghana va prochainement démarrer un autre mégaprojet de transport dans la ville d’Accra. Le gouvernement a signé, le lundi 11 novembre, un accord de concession de 2,6 milliards de dollars avec le consortium sud-africain African Investment (AI) SkyTrain, pour la mise en place d'un système de transport de masse dans la capitale.

L’accord a été paraphé à Sandton en Afrique du Sud en marge de l’Africa Investment Forum, entre Joe Ghartey, ministre du Développement des chemins de fer du Ghana, et Hubert Danso, directeur de AI SkyTrain Consortium Holdings, en présence du président Nana Akufo-Addo et de Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD).

Dénommé « Accra SkyTrain », il s’agira d’un système de transport rapide sur rail circulant sur voie aérienne, bien que certaines sections soient souterraines ou au niveau de la rue. Le coût du projet est évalué à 3 milliards de dollars.

A en croire le directeur du Centre de promotion de l'investissement au Ghana, Yofi Grant, le projet sera financièrement bouclé d’ici fin 2020, pour permettre le démarrage effectif des travaux peu de temps après.

Ce méga chantier créera 5 000 emplois pendant sa phase de construction, et plus du double une fois achevée, compte tenu des effets multiplicateurs et de la croissance urbaine autour du système de transport, a expliqué Solomon Asamoah, directeur général du Ghana Infrastructure Investment Fund (GIIF), ajoutant que le modèle modulaire SkyTrain pourrait être reproduit dans d'autres villes ghanéennes et africaines.

Notons que le consortium AI SkyTrain, basé en Afrique du Sud, comprend la société d'ingénierie de construction Wilson Bayly Holmes Ovcon ; la société de développement de projets Bunengi Group ; et Ai Capital, la branche d’investissement et de financement de Ai Group, un groupe consultatif de banques d’investissement internationales.



Romuald Ngueyap

