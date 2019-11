Comoé Capital présente ''Entrepreneur Corner'', un outil d'information inédit sur les PME en Côte d'Ivoire

(CAMOE CAPITAL) - La Côte d’Ivoire connaît une croissance soutenue depuis une décennie. Plusieurs secteurs connaissent des mutations et présentent des opportunités importantes d’investissement. Toutefois, investir nécessite d’avoir des informations de qualité et comprendre la dynamique des secteurs ciblés. Dans la continuité de ses activités d’investissement dans des PME et start-up ivoiriennes, Comoé Capital dispose désormais d’un blog appelé Entrepreneur Corner (www.entrepreneurcorner.org).

A travers ce dispositif, Comoé Capital publie régulièrement des études sectorielles en libre accès, afin de permettre aux investisseurs et aux entrepreneurs de disposer d’informations fiables et d’appréhender les risques et les opportunités qui peuvent exister dans différents secteurs. A ce jour, Comoé Capital a publié sur son blog trois études sur les secteurs de l’éducation, de la santé et du e-commerce, disponibles en libre accès sur le blog www.entrepreneurcorner.org.

Pour Issa SIDIBE, co-fondateur et DG de Comoé Capital, « la nécessité d’avoir un tel espace était plus que nécessaire. En tant que seul fonds entièrement dédié aux PME et start-up ayant des besoins en fonds propres inférieurs à 300 millions de FCFA, nous avons jugé nécessaire de partager cette expérience que nous commençons à cumuler. En près de deux années d’existence, nous avons rencontré près d’un millier d’entrepreneurs, aussi innovants et résilients les uns que les autres. Nous avons jugé nécessaire de les mettre en avant tout en soulignant les miracles qu’ils font grâce à leur résilience face aux nombreux obstacles du quotidien. Il convenait aussi de contribuer à leur faciliter l’accès aux financements en fournissant aux investisseurs potentiels l’information fiable et en présentant à la fois les acteurs et les opportunités d’investissement dans différents secteurs ».

Il est à noter que l’animation du blog Entrepreneur Corner est réalisée par la start-up ivoirienne Blue Bag.

A propos de Comoé Capital

Comoé Capital est le premier fonds d’investissement exclusivement dédié aux PME et start-ups basées Côte d’Ivoire. La mission de Comoé Capital est de soutenir le développement d’un tissu dynamique d’entreprises ivoiriennes pérennes et de promouvoir l'esprit entrepreneurial. Comoé Capital s’adresse aux PME et aux start-ups à fort potentiel de croissance, issues de tous les secteurs d’activité et régions de Côte d’Ivoire, dont les besoins en financement se situent entre 20 millions et 300 millions FCFA. Au-delà du renforcement des fonds propres à travers une prise de participation minoritaire, Comoé Capital assure un accompagnement actif et personnalisé en fonction des besoins de chaque société (formalisation de leur gestion, renforcement de leur organisation, montée en compétences techniques et accélération de leur développement commercial). Plus d’informations sur : www.comoecapital.com

Visiter Entrepreneur Corner : www.entrepreneurcorner.org