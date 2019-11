Prosus, filiale du sud-africain Naspers, s'offre une plateforme de vente de voitures d'occasion active en Afrique, pour 400 millions $

(Agence Ecofin) - OLX Group, une société d'annonce qui est dans le portefeuille de Prosus, filiale à près de 70% du conglomérat sud-africain Naspers, a réalisé un investissement de 400 millions $ pour l'acquisition de Frontier Car Group, une plateforme qui met en relation vendeurs et acheteurs de véhicules d'occasion. Celle-ci est présente en Afrique, notamment au Nigeria et au Kenya, via sa branche Cars45.

Frontier Car a été créée, il y a environ trois ans, comme plateforme de vente de voitures d'occasion sur les marchés émergents, avec comme cibles initiales, le Mexique, le Chili, la Turquie, le Nigeria, le Pakistan et l'Indonésie. Depuis lors, elle s'est étendue à 10 pays et a déjà mobilisé plus de 150 millions de dollars auprès de divers investisseurs.

Prosus a été séparée de sa maison-mère sud-africaine en septembre dernier. Sa stratégie consiste à laisser les entreprises de son portefeuille, fonctionner de manière indépendante.

Pour l'instant, elle est dans une spirale d'acquisitions directes et indirectes pour permettre à la valeur de ses actifs, de rattraper sa valorisation boursière qui est de 20% supérieure. On note cependant que le marché reste assez stoïque face à ces annonces.

Aussi bien Naspers, que Prosus ont affiché une baisse au cours de la journée du 11 novembre 2019 sur leur marché financier respectif.