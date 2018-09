Enova Robotics, une start-up tunisienne spécialisée dans la fabrication de robots intelligents lève 1,6 million $

(Agence Ecofin) - Enova Robotics, une start-up tunisienne qui fabrique et commercialise des robots intelligents dans les domaines de la sécurité, de la santé et de l’environnement, a levé 4,5 millions de dinars tunisiens (1,6 million $) auprès de Capsa Capital Partners, une société de gestion d'actifs basée en Tunisie.

Principal constructeur de robots intelligents sur le continent, la jeune pousse créée en 2014 utilisera cette ressource pour étendre ses services en dehors de la Tunisie et plus précisément en Europe ou la startup commercialise 98 % de ses robots, et en Arabie Saoudite ou elle exporte 2 % de ses robots.

La plateforme a déjà commercialisé une soixantaine de robots qui servent d’aide aux personnes âgées, qui détectent et préviennent en cas d’intrusion ou encore des robots qui accueillent et renseignent des visiteurs lors des évènements.

Trois mois avant cette opération, la startup avait mobilisé 4,5 millions de dinars auprès de la banque d’affaires Cap Bank pour renforcer sa production de robots.

Au moment où l’entreprise démarre ses activités, son fondateur Anis Sahbani (photo) ne disposait que de 50 000 dinars de fonds propres.

Chamberline Moko