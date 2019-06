Kenya : une facilité de 47 millions $ pour accélérer les investissements privés dans l’off-grid solaire

(Agence Ecofin) - Au Kenya, le gouvernement vient de lancer une facilité de financement de 47 millions $ au profit du déploiement des énergies renouvelables.

La facilité mise en place dans le cadre du Kenya off-grid solar access project (KOSAP), permettra la mobilisation de financements privés pour des solutions énergétiques solaires off-grid et des solutions de combustibles écologiques pour la cuisson. Elle ira au profit de projets visant 1,1 million de personnes réparties dans 14 comtés marginalisés.

Cette facilité de dette et de financement axé sur le résultat, a été implantée avec l’appui de la Banque mondiale. Elle sera gérée par le ministère kényan de l’énergie à travers la Kenya Power and Lighting Company (KPLC) et la Rural Electrification and Renewable Energy Corporation (REREC).

« Le pays fait des efforts conséquents pour atteindre un accès à l’électricité de 75% au plan national en connectant plus de ménages au réseau électrique et en ayant recours aux solutions hors-réseaux. Cependant, l’accès à l’électricité est très faible dans ces 14 comtés marginalisés qui représentent 72% de la superficie nationale et abritent 20% de la population. Leur dispersion fait des solutions hors-réseau, le meilleur moyen pour leur donner accès à l’électricité », a affirmé Joseph Njoroge (photo), le Secrétaire principal du ministère de l’énergie kényan.

Gwladys Johnson Akinocho