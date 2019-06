Côte d’Ivoire : le gouvernement veut mobiliser 70 millions $ pour construire un complexe agro-industriel laitier à Toumodi

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien a annoncé récemment son intention de mobiliser environ 40 milliards FCFA (environ 70 millions $) auprès des partenaires financiers nationaux et internationaux pour la construction d’un complexe agro-industriel laitier à Toumodi (198 km au Nord d’Abidjan).

S’inscrivant dans le cadre d’un partenariat public-privé (Ppp), ce projet vise principalement à réduire de 10%, la dépendance en lait vis-à-vis de l’extérieur, et à favoriser une production de plus de 15 000 tonnes la deuxième année, et 23 000 à la dixième année.

Le complexe agro-industriel laitier devrait également permettre la création de plus de 200 emplois directs et 600 emplois indirects, et constituera un important pôle de développement de la Région du Bélier (Centre du pays).

Notons que selon les statistiques officielles, la Côte d’Ivoire enregistrait une production de 32 458 tonnes équivalent en lait, soit 14,6% de la consommation nationale.

Zeinab Dosso (stg)