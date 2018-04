Cameroun : la construction du Douala Grand Mall & Business Park procurera 30 milliards FCFA de chiffre d’affaires aux entreprises locales

(Agence Ecofin) - En dépit des travaux effectivement lancés depuis janvier 2018, la cérémonie de pose de la première pierre du Douala Grand Mall & Business Park, s’est déroulée le 11 avril 2018 à Douala, la capitale économique du Cameroun.

La première phase de ce chantier, qui prévoit la construction d’un centre commercial de 18 000 m² de surface locative, comprenant un supermarché Carrefour, un multiplexe de cinq salles de cinéma opéré par le Nigérian Genesis Group, et une large gamme de restauration, de loisirs et de boutiques ; sera livrée au 2ème trimestre 2019, a-t-on appris officiellement. La 2ème phase, qui sera aussitôt lancée après la première, intègrera la construction d’un hôtel cinq étoiles et d’un parc de bureaux.

«Premier investissement d’envergure dans l’immobilier réalisé par Actis au Cameroun.», selon David Morley, le directeur général des investissements immobiliers de ce fonds d’investissements britannique, le Douala Grand Mall & Business Park coûtera 80 milliards de francs Cfa.

Selon le Camerounais Mathurin Kamdem, Dg de la société Craft Development, promoteur de ce gigantesque projet immobilier, qui a réussi à aguicher l’investisseur britannique ; le chantier va procurer un chiffre d’affaires global de 30 milliards de francs Cfa aux entreprises locales, à travers la fourniture de divers matériaux et équipements.

Pour rappel, ce projet a bénéficié des avantages fiscalo-douaniers prévus par la loi d’avril 2013, portant incitation à l’investissement privé en République du Cameroun, qui prévoit des exonérations allant de 5 à 10 ans, aussi bien en phase d’installation que d’exploitation des entreprises.

Le Douala Grand Mall & Business Park induira, selon son promoteur, la création de 4 000 emplois directs et indirects, et permettra au final, «à Actis, de planter un jardin d’Eden au Cameroun», a déclaré le ministre du Commerce, Luc Magloire Atangana.

Brice R. Mbodiam

