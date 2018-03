Helios Investment Partners et Gemcorp Capital annoncés dans un deal à 116,3 millions $ au profit d’Africell

(Agence Ecofin) - Helios Investment Partners et Gemcorp Capital sont annoncés dans un deal au profit d’Africell. L’opération a permis de mobiliser une dette syndiquée de 116,3 millions $ au profit du groupe de télécommunication qui est présent notamment en République Démocratique du Congo, en Gambie, en Ouganda (photo) et en Sierra Leone.

Les contributions des deux firmes d’investissement n’ont pas été divulguées. Mais la facilité financière arrangée par Lintel Capital, une firme de gestion et de conseil à l'investissement basée à Londres, a une maturité de 5 ans et des taux d'intérêt non divulgués. La ressource mobilisée permettra à Africell de mener une expansion de ses services de 4G.

Helios Investment Partners revendique 15 ans d'investissement au sein de 30 pays d'Afrique avec notamment plusieurs prises de participation à son actifs. Mais en dette, la firme a seulement investi dans trois projets, notamment au Nigéria, au Ghana et en Namibie.

Gemcorp pour sa part a été établie en octobre 2014 et compté déjà 1,2 milliard $ d'actifs sous sa gestion.

Idriss Linge