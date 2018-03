Les Emirats arabes unis s’arrogent 10% des participations sur le plus gros gisement gazier égyptien

(Agence Ecofin) - Dimanche, Eni a cédé 10% des parts du Zohr au fonds souverain d’Abu Dhabi, Mubadala Investment Company (MIC), annonce Natural Gas World. L’accord a été signé par les responsables d’Eni et de MIC, respectivement Claudio Descalzi et Khaldoon Khalifa Al Mubarak, en présence du prince héritier d'Abu Dhabi, le cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, et le Premier ministre italien Paolo Gentiloni. Des parts acquises par MIC pour un montant de 934 millions de dollars.

Il convient de noter que ces 10% de participations représentaient des parts optionnelles que pourraient acquérir BP et Rosneft, les autres partenaires engagés sur le champ. Ces derniers ont refusé le rachat de ces parts. Une fois l’accord approuvé par les autorités égyptiennes, Eni opérera le Zohr avec 50% des participations. L’entreprise italienne sera suivie du Russe Rosneft avec 30%. BP et MIC conserveront chacun 10% d’intérêts.

« Nous sommes heureux de travailler avec Mubadala et de les accueillir dans l’actionnariat de la concession de Shorouk, ce qui constitue un signal supplémentaire pour ce qui est de la force et de la qualité de cet actif de classe mondiale », a commenté le patron d’Eni, Claudio Descalzi. Pour sa part, le numéro 1 du MIC a déclaré qu’il s’agit d’un investissement important et attrayant pour Mubadala. « Un actif de classe mondiale qui s’ajoute à notre portefeuille avec des flux de trésorerie à long terme », a-t-il poursuivi.

C’est, par ailleurs, une opportunité en or pour MIC, car plusieurs grosses pointures de l’industrie des hydrocarbures ont montré leur intérêt pour le Zohr et ont multiplié les offres à cet effet. MIC a visiblement profité des bonnes relations qui existent entre les autorités égyptiennes et les responsables dubaïotes.

Le Zohr qui a démarré la production en décembre dernier avec 350 millions de pieds cubes de gaz par jour, produit actuellement 400 millions de pieds cubes par jour. La production devrait atteindre 700 millions de pieds cubes par jour, d’ici mai prochain, selon le Ministère égyptien de l’Energie.

Olivier de Souza