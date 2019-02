La holding sud-africaine d’investissement HCI accroît ses intérêts dans le projet de palladium Waterberg

(Agence Ecofin) - Hosken Consolidated Investments (HCI), holding d’investissement détenue par des «Noirs» sud-africains, a augmenté à 19,89% son actionnariat dans Platinum Group Metals, compagnie active sur le projet de platine et palladium Waterberg. Elle a souscrit dans le cadre d’un placement privé, des actions d’une valeur totale de 2,8 millions $.

Selon le PDG de Platinum Group, Michael Jones, l'investissement de HCI est important dans l’avancée des activités à Waterberg, où la société et ses partenaires travaillent sur une étude de faisabilité définitive.

HCI est une société de portefeuille détenue majoritairement par des «Noirs» sud-africains, en l’occurrence l’Union sud-africaine des travailleurs du textile et de l’habillement, et cotée à la Bourse de Johannesburg. Elle investit dans l'hôtellerie, les loisirs, les jeux interactifs, les médias, la radiodiffusion, les transports, les mines et les propriétés.

Louis-Nino Kansoun

