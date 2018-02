Libye : le déploiement de la 4G, de la fibre optique, des services postaux, au coeur des projets de la LPTIC en 2018

(Agence Ecofin) - La société libyenne des télécommunications postales et des technologies de l'information (LPTIC), la holding en charge des investissements dans le secteur des TIC, télécoms et postes, annonce des investissements stratégiques dans la 4G, la fibre optique et le développement des services postaux, à travers le pays, au cours de 2018. La construction de cités intelligentes et la réalisation de plusieurs autres projets numériques, en partenariat avec des entreprises privées, sont aussi envisagées.

Tous ces chantiers ont été dévoilés par la LPTIC, au terme de son tout premier conseil d’administration, tenu à nouveau à Tripoli, le 04 février 2018, et présidé par Faisal Gergab (photo), le président de la société publique. Celle-ci n’avait plus du tout siégé dans le pays depuis 2014, suite à la prise de contrôle de la capitale libyenne, où se trouve son siège, par des groupes armés antigouvernementaux. La société publique avait alors été obligée de s’installer à Malte.

Ont pris part, à cette réunion, la société Al-Madar, opérateur historique des télécommunications du pays; Libyana, opérateur de téléphonie mobile; Aljeel Aljadeed for Technology, fournisseur de services télécoms intégrés (les services de téléphonie fixe et mobile; Internet, la télédiffusion et les services de réseau de prochaine génération); Libya Telecom and Technology, fournisseur de services Internet, de télécommunications et TIC; Hatif Libya, la société chargée de la maintenance des systèmes informatiques de l'Etat et du développement du réseau téléphonique national.

Etaient également présentes : la Libyan International Telecom Company, chargée de la gestion de tous les ports, les contacts internationaux et répondre aux besoins des communications internationales des autres filiales; Al-Bunya Investment & Services Company, société en charge de l'investissement, la construction, l'entretien et l'exploitation des infrastructures des réseaux publics de télécommunications et Libya Post, la société de fourniture de services postaux.