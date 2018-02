Nigeria : l’Union européenne accorde 150 millions € pour l’amélioration de la fourniture électrique

(Agence Ecofin) - L’Union européenne va octroyer un financement de 150 millions € au Nigeria pour l’amélioration des services électriques offerts aux citoyens. Cette information a été révélée par Kurt Cornelius, le représentant de l’organisation dans le pays.

« Ce financement a été concédé pour permettre aux communautés les plus éloignées d’avoir accès à l’énergie grâce aux énergies renouvelables.», a affirmé le représentant lors de l’inauguration d’une centrale hybride de 85 kW dans le village de Gbamu-Gbamu situé dans l’Etat d’Ogun. Avant de poursuivre : «Le Nigeria injecte environ 13 milliards $ par an dans la production d’électricité à partir des générateurs électriques à diesel afin de compenser le déficit énergétique. Environ 86% des entreprises installées dans le pays ont recours à de tels générateurs et près de 48% de la demande énergétique est satisfaite par ces installations.»

John Bray, le Consul général des Etats Unis au Nigeria qui assistait également à l’événement, a également réitéré la volonté de son pays d’accompagner le Nigeria dans l’amélioration de ses services électriques. Cet accompagnement se fera entre autres, grâce à l’initiative Power Africa qui permettra d’électrifier 60 millions de ménages et d’entreprises, et de participer à la construction de 30 000 mégawatts de centrales électriques.

Gwladys Johnson Akinocho