Investisseurs & Partenaires présente son nouveau fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2 (Ipae 2) à Ouagadougou

(I&P) - A l’occasion de son quinzième anniversaire, le groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, Investisseurs & Partenaires (I&P), a annoncé récemment un premier closing de plus de 50 millions d’euros pour son nouveau fonds IPAE 2 alliant rentabilité économique et impacts sociétaux. Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue hier à Ouagadougou, le président d’I&P, Jean-Michel Severino (photo), a détaillé les ambitions de ce nouveau fonds dont une partie des investissements seront tournés vers le Burkina Faso et les pays voisins.

Un intérêt marqué pour le Burkina Faso et les pays voisins

À l’occasion du lancement du fonds IPAE 2, le président d’I&P, Jean-Michel Severino, a choisi de se rendre à Ouagadougou ce jeudi 11 janvier afin de rencontrer les entrepreneurs et la presse burkinabè pour échanger sur les projets d’investissements d’I&P dans la zone sahélienne. IPAE 2 fera entre 5 et 10 investissements au Burkina Faso, Mali et Niger dans les cinq années à venir.

I&P est déjà actif au Burkina Faso avec le programme IPDEV 2, qui sponsorise des fonds d’impacts africains dont les fonds Sinergi Burkina et Sinergi Niger, et le fonds IPAE, qui soutient les entrepreneurs à la recherche de performance économique et sociétale. I&P compte à ce jour plusieurs entreprises burkinabè dans son portefeuille dont l’entreprise de transport autoroutier Bakou Logistics, dirigée par M. Mamadou Traoré, et l’Institution de Microfinance ACEP Burkina, dirigée par M. Ousseni Kirakoya. I&P a d’ailleurs renforcé sa présence dans la région avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Ouagadougou en avril 2015, géré par M. Sidy NIANG. Le bureau couvre ainsi le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

« L’engagement d’I&P pour le développement du continent africain se traduit à travers l’activité de différents fonds notamment au Burkina Faso, dont la philosophie reste la même : esprit entrepreneurial, engagement pour le développement, intégrité et exigence. Avec un bureau à Ouagadougou, I&P contribue pleinement à l’essor de l’écosystème entrepreneurial burkinabè pour répondre aux défis d’une croissance inclusive et durable ainsi que celui de l’emploi. La réussite d’entreprises comme Barajii qui produit et commercialise de l’eau pure, de l’eau aromatisée et des jus à base de produits locaux, ou Bakou Logistics, entreprise de transport de marchandises élue Best Transporteur de Total Burkina, confirme la pertinence de nos investissements au Burkina et le potentiel de cette région », explique Jean-Michel Severino, Président d’Investisseurs & Partenaires.



Tour de table équilibré, confiance renouvelée

Fort du succès du premier fonds de la famille I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE) lancé en 2012 et doté de 54 millions d’euros, Investisseurs & Partenaires (I&P) a décidé la création d’un nouveau fonds plus important encore pour cibler des PME africaines en expansion dont les besoins en financements sont plus élevés (de 300 000 euros à 3 millions d’euros).



Le premier closing de 50,3 millions d’euros annoncé le 11 décembre dernier est composé à parts égales entre nouveaux investisseurs et réinvestissements, ce qui témoigne à la fois d’une confiance renouvelée dans le travail des équipes de gestion et d’une légitimité du fonds renforcée dans le secteur de l’investissement d’impact.

La qualité du tour de table s’appuie également sur une répartition équilibrée entre investisseurs publics (Proparco, Société financière internationale, Banque européenne d’investissement...), corporate et privés (fonds d’impact d’Axa IM, Société générale...), family office et fondations.



Entre 30 à 40 startups et entreprises africaines soutenues dans les 5 prochaines années

Doté à terme de 80 millions d’euros, IPAE 2 va investir en fonds propres et quasi fonds propres en minoritaire dans 30 à 40 startups et entreprises situées en Afrique Subsaharienne et dans l’Océan Indien, et ainsi favoriser la construction un secteur privé durable et performant. IPAE 2 vise également à s’implanter en Afrique de l’Est en créant un hub d’investissements depuis Nairobi pour opérer dans l’ensemble de la sous-région.

L’approche d’investissement reste généraliste, tout en ciblant les secteurs qui contribuent à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) : agrobusiness, santé, BTP, énergies renouvelables, microfinance, industrie, produits et services B2B...



Retour financier significatif, impacts sociétaux optimisés

IPAE 2 vise un retour financier significatif et des impacts sociaux et environnementaux de haut niveau, notamment en matière d’extension de la base entrepreneuriale, le recours à la sous-traitance locale, la création d’emplois, la promotion de l’entreprenariat féminin, la défense de l’environnement, l’implantation dans des pays fragiles...

I&P renforce ainsi son modèle d’investissement d’impact centré sur la promotion d’entrepreneurs africains responsables et le démontre à travers la mise en place d’un système innovant de rémunération de l’équipe de gestion indexée sur la performance financière et l’atteinte d’indicateurs extra-financiers.

IPDEV1 a été le premier fonds créé par I&P en 2002. Doté de 11 millions d’euros, il a investi dans 33 sociétés (agro-industrie, services essentiels, industrie, santé, microfinance...) implantées dans une dizaine de pays. Une vingtaine de sorties ont été effectuées. Plus récent, IPDEV2 vise à incuber 10 fonds locaux avec des partenaires nationaux. Après un premier closing à 10 millions d’euros en 2015 et un second début 2018 lui permettant d’atteindre sa taille cible de 20 millions d’euros, quatre fonds sont en activité - Sinergi Niger, Sinergi Burkina, Teranga Capital (Sénégal) et Comoé Capital (Côte d’Ivoire) - et deux sont en cours de montage à Madagascar et au Ghana. Quant à l’équipe de gestion d’IPAE, elle a constitué depuis 2012 un portefeuille de 29 investissements représentant 30 millions d’euros d’engagements. Le chiffre d’affaires des entreprises soutenues a augmenté de 27% en moyenne en 2 ans.



Investisseurs & Partenaires c’est :

Plus de 5 000 emplois créés et soutenus (cumul sur les 3 fonds)

Un meilleur accès aux services financiers pour 32 000 personnes (IPDEV1)

Accès durable à l’eau et l’électricité pour 10 000 personnes (IPDEV1)

90 % des entreprises soutenues répondent à des besoins non satisfaits (IPAE1)

Un effet de levier financier de 1,4 euro pour chaque 1 euro investi (IPAE1)

A PROPOS D’INVESTISSEURS & PARTENAIRES

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans près de 80 entreprises basées dans 15 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et en management pour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P rassemble quatre fonds d’impact - IPDEV1, IPDEV2, IPAE1 et IPAE2 - qui représentent un total de 75 millions d’euros d’actifs. Ces fonds se distinguent par la taille des entreprises ciblées. Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean-Michel Severino depuis 2011, I&P compte une trentaine de collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger et Sénégal).