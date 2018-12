Liquid Telecom va investir 400 millions $ en Egypte, au cours des trois prochaines années

(Agence Ecofin) - Liquid Telecom, le fournisseur panafricain de connectivité Internet, va investir la somme de 8 milliards de livres égyptiennes (446 467 349 dollars US) en Egypte, au cours des trois prochaines années.

L’accord y afférent a été signé lors de l’Africa 2018 Forum qui s’est tenu du 8 au 9 décembre 2018 à Sharm El Sheikh en Egypte, entre Amr Talaat, le ministre égyptien des Communications et des Technologies de l’information, et Strive Masiyiwa, le président exécutif du groupe Econet, maison-mère de Liquid Telecom.

Le partenariat, continuité de l’accord initié entre Liquid Telecom et Telecom Egypt, en septembre dernier, à travers la liaison du Cap et du Caire par fibre optique, porte sur la construction d’une infrastructure de réseau et de centres de données en Egypte.

Telecom Egypt a prévu d’utiliser ce réseau pour connecter des entreprises égyptiennes au reste de l’Afrique.

L’investissement permettra à Liquid Telecom d’accroître considérablement sa position de fournisseur de solutions de connectivité et de Cloud en Afrique du Nord, offrant ainsi aux entreprises de la région des services de réseau et de centre de données de classe mondiale.

Grâce à son offre de centres de données Africa Data Centres (ADC), Liquid Telecom veut accroître l’accès au Cloud en Afrique, en fournissant une plateforme locale dans de nombreux marchés.