Amazon annonce l’installation de son unité Cloud au Kenya l’année prochaine

(Agence Ecofin) - L’entreprise américaine de commerce électronique, Amazon, annonce son entrée sur le marché kenyan en 2020 à travers l’installation d’une unité d’Amazon Web Services (AWS), sa branche dédiée au cloud computing. Dans un communiqué, la société a indiqué qu’elle cherche ainsi à offrir aux entreprises toute la gamme des avantages Internet, notamment les services d’informatique, de réseautage et de cybersécurité.

Au sortir d’une rencontre avec le président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, le 8 novembre 2019, Teresa Carlson, la vice-présidente d'AWS en charge du secteur public mondial, a déclaré qu’Amazon souhaite porter plus loin l’adoption de ses services et répondre aux besoins de tous ceux qui en manifestent l’intérêt.

« Les start-up, entreprises et clients du secteur public innovant du Kenya adoptent AWS à un rythme soutenu et nous espérons pouvoir continuer à soutenir cette croissance. Cela témoigne de notre engagement continu envers l'Afrique subsaharienne, le Kenya servant de plaque tournante dans la région d'Afrique de l'Est », a-t-elle ajouté.

Pour Uhuru Kenyatta, l’arrivée d’AWS va contribuer aux ambitions du gouvernement pour le pays. « Le Kenya est un innovateur en matière de services financiers numériques en Afrique. Avec une infrastructure cloud avancée dans le pays, AWS nous aidera à nous développer et à atteindre notre potentiel en tant qu’économie numérique la plus rapide d'Afrique », a-t-il déclaré.

Hormis le Kenya, AWS annonce également son installation en Afrique du Sud l’année prochaine. L'ouverture de cette autre unité basée à Cape Town « permettra à davantage d'organisations africaines de tirer parti de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'Internet des objets (IoT), les services mobiles et plus encore pour stimuler l’innovation ».

