Paul Maasdorp nommé associé d'Emerging Capital Partners

(ECP ) - Paul Maasdorp vient d'être nommé associé chez Emerging Capital Partners (ECP), l'un des plus anciens investisseurs en capital panafricains. Il conservera son rôle de directeur général, basé au bureau d'ECP à Nairobi.

M. Maasdorp se concentre sur le sourcing, l’évaluation des investissements, l’exécution des transactions et le monitoring de portefeuille. Il a récemment piloté les investissements d'ECP dans la chaîne de restauration kényane Artcaffé Group et dans la société Inter Africa Transport Forex.



Avant de rejoindre ECP en 2010, M. Maasdorp travaillait pour Berkshire Partners LLC, une société de capital-investissement basée à Boston, avec des engagements totalisant plus de 11 milliards de dollars. Chez Berkshire, il a travaillé sur des investissements dans divers secteurs comprenant le commerce de détail, les business services et le transport, à la fois aux États-Unis et en Europe. M. Maasdorp a débuté sa carrière chez Bain & Company, au sein du département capital-investissement.



M. Maasdorp est titulaire d’un MBA avec mention de la Harvard Business School. Il est également titulaire d’un Bachelor cum laude en économie de Harvard College. Il est citoyen du Zimbabwe. M. Maasdorp a siégé aux conseils d’administration de Artcaffé (Kenya), Java House (Afrique de l’Est), de Remitix Holdings (Panafricain), d’IHS Holdings (Panafricain), de IATF (Panafricain) et de Maarifa Education (Kenya).

Fort de plus de 18 ans d’expérience dans le domaine du capital investissement en Afrique, ECP a réalisé plus de 60 transactions et 40 sorties intégrales.