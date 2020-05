Afrique du Sud : la MIGA alloue 115 millions $ de garantie à quatre centrales solaires et éoliennes

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) a alloué une garantie de 115,8 millions $ à quatre centrales solaires et éoliennes en Afrique du Sud. Les infrastructures concernées sont les centrales solaires d’Aggeneys (40 MW) et de Konkoonsies II (75 MW) ainsi que les centrales éoliennes de Golden Valley (147,6 MW) et d’Excelsior (32,5 MW).

Les deux centrales solaires bénéficient d’une couverture de 46,9 millions $ et les centrales éoliennes ont une garantie de 68,9 millions $. Ces garanties couvrent le risque de transfert et d’inconvertibilité des devises, d’expropriation, de rupture de contrat, de guerre et de conflit public pour une durée de 15 ans.

« Nous sommes heureux de continuer à collaborer avec nos investisseurs chevronnés et de promouvoir les investissements en Afrique malgré la pression exercée sur l’environnement global. Accroître la capacité des énergies renouvelables permettra de répondre à la demande tout en diversifiant le mix énergétique sud-africain », a affirmé Hiroshi Matano, le Vice-président exécutif de la MIGA.

Gwladys Johnson Akinocho

