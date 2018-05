Afrique du Sud : la Banque mondiale garantie de fonctionnement de 360 MW de centrales éoliennes

(Agence Ecofin) - L’Agence multilatérale de garantie des investissements, une des branches du groupe de la Banque mondiale a octroyé une garantie de 73 millions $ à des projets de construction de centrales éoliennes en Afrique du Sud.

Cette garantie couvre la construction, l’exploitation et la maintenance des trois centrales bénéficiaires contre les risques d’expropriation, d’inconvertibilité et de restriction sur les transferts, de rupture de contrat et de troubles sociopolitiques.

S’étendant sur une durée de 15 ans, elle protège ainsi les investissements réalisés par Lekela Power PV, l’une des entreprises impliquées dans le projet, a affirmé la Banque mondiale.

Les infrastructures concernées par la garantie ont une capacité combinée de 360 MW. Elles sont, la centrale éolienne de Noupoort d’une capacité de 80 MW en service depuis 2016, de Khobab et de Loeriesfontein en service depuis 2017 et de 140 MW de capacité chacune.

Gwladys Johnson Akinocho