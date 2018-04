Afrique du Sud : Scatec Solar a achevé la mobilisation financière de la centrale d’Upington (258 MW)

(Agence Ecofin) - L’énergéticien Scatec Solar a annoncé avoir achevé la mobilisation du financement pour la construction de la centrale solaire d’Upington en Afrique du Sud. L’infrastructure, d’une capacité de 258 MW, aura un coût de mise en place estimé à 4,76 milliards de rands sud-africains (environ 395 millions $).

Un consortium de banques et d’institutions financières de développement, conduit par Standard Bank, a fourni au projet une enveloppe de 3,68 milliards de rands, soit 77% de son coût total, rapporte Nasdaq.

Les travaux de construction de la centrale sont prévus pour démarrer, d’ici le troisième trimestre de l’année 2018, et s’achever à la fin de l’année 2019. La centrale aura une production annuelle de 650 GWh et permettra d’éviter l’émission de 550 000 tonnes de CO2, chaque année.

Cette mise en place sera faite selon les clauses du contrat originel conclu en 2015. Cette centrale fait en effet partie des projets dont la mise en œuvre avait été ralentie par Eskom, la compagnie en charge de la fourniture électrique.

Gwladys Johnson Akinocho