Le Royaume-Uni alloue 34 millions $ supplémentaires pour le développement des énergies propres en Afrique

(Agence Ecofin) - Le Royaume-Uni a annoncé un financement supplémentaire afin d’aider plus de personnes et d’entreprises en Afrique à avoir accès à une énergie propre et abordable. Harriett Baldwin (photo), la ministre britannique pour l’Afrique a affirmé qu’un montant de 34 millions $ sera ajouté au Programme de transformation de l’accès à l’énergie en Afrique.

Ce nouveau décaissement porte à 130 millions $, l’engagement du pays dans ce programme et lui donne la capacité de se poursuivre jusqu’en 2024.

Ce financement ira principalement au profit des initiatives de mini-réseaux, d’installations solaires et de bioénergie. Il permettra d’accroitre le nombre de mini-réseaux fonctionnant aux énergies renouvelables sur le continent.

Un autre objectif de ces initiatives est d’intégrer ces différents mini-réseaux dans un réseau électrique plus large.

L’octroi de ce financement entre dans le cadre de l’engagement pris par le Royaume-Uni lors de la COP 24, d’injecter 130 millions $ afin de supporter le développement des solutions d’énergie renouvelable en Afrique subsaharienne.

Depuis 2011, le pays a permis à 17 millions de personnes sur le continent d’avoir accès à une énergie propre.

Gwladys Johnson Akinocho