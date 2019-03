Le capital investisseur sud-africain One Thousand One Voice s'engage pour la première fois dans une société financière

(Agence Ecofin) - Pour son cinquième investissement en Afrique, la firme de private equity One Thousand One Voice (1K1V) qui a des bureaux en Afrique du sud et sur l'Île Maurice, a ciblé une l'entreprise @Pay, une société de technologie financière basée en Afrique du sud. Les détails de l'opération n'ont pas été donnés.

"@Pay fournit un canal de transaction pratique entre la population non bancarisée de l’Afrique et les organisations de services financiers sophistiquées du continent. Les clients peuvent payer leurs factures chez les grands détaillants à l’aide de l’une des méthodes suivantes: espèces, cartes, téléphones portables, paiements Web et virements électroniques via la plateforme de paiement de l'entreprise utilisée par de nombreux émetteurs de factures" a commenté 1K1V

Dans le portefeuille d'investissement africain de la firme, @Pay rejoint Redsun Dried Fruit & Nuts, un transformateur de raisins secs sud-africain, Beefmaster, le plus grand exportateur de bœuf d’Afrique du Sud, SanLei, une entreprise spécialisée dans l’aquaculture basée au Lesotho et HEPSA, une entreprise de formation en ligne en Afrique du Sud.

1K1V gère des fonds appartenant à de riches familles. Sa stratégie déclarée est d'investir entre 10 et 14 millions $ dans des entreprises dont le flux de trésorerie est positif, et qui sont capables de générer un Bénéfice avant impôts et amortissement annuel supérieur à 2 millions $

Idriss Linge