La BAD consacre 100 millions $ aux producteurs d’énergie off-grid de l’Afrique de l’Est et de l’Ouest

(Agence Ecofin) - Les entreprises fournissant de l’électricité hors réseau en Afrique de l’Est et de l’Ouest, pourront désormais bénéficier d’une enveloppe financière de 10,3 milliards de shillings kényans (plus de 100 millions $) mise à disposition par la Banque africaine de développement (BAD).

Ce financement est l’un des instruments de l’Energy Inclusion Off-Grid Energy Access Fund qui a pour objectif d’intégrer l’énergie hors réseau dans le processus d’électrification du continent, relaie Business Daily. Le programme fournit, en effet, aux compagnies des prêts en monnaies locales et en devises fortes.

« Ce fonds sera géré par Lion’s Head Global Partners depuis ses bureaux situés à Nairobi, Lagos et Londres, en se focalisant, dans un premier temps, sur l’Afrique de l’Est, ainsi que sur la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria, dans le but de construire un marché régional fort sur ce segment. Cet instrument novateur permettra de mobiliser le secteur financier ainsi que la participation des investisseurs locaux à cette opportunité croissante d’investissement vert.», a affirmé la banque dans un communiqué.

Le fonds fournira une structure de capital mixte en investissant une partie des fonds propres de la BAD dans les projets, tout en octroyant une garantie pour les investisseurs extérieurs qu’il mobilisera. Actuellement, l’institution financière a déjà approuvé un financement de 3 milliards de shillings sur ses fonds propres et mobilisé 5,5 milliards de shillings auprès d’investisseurs partenaires. Le solde de la dotation prévue pour l’instrument sera mobilisé, d’ici la fin du mois de mars 2018.

Gwladys Johnson Akinocho