Afrique du Sud : Sekunjalo et Ultrain s'unissent dans la blockchain pour construire de nouvelles infrastructures fintech en Afrique

(Agence Ecofin) - La multinationale sud-africaine d'investissement,Sekunjalo Investment Holdings, et le spécialiste chinois en architecture blockchain publique, Ultrain Technology, s'associent pour développer « African Chain 3.0 », une nouvelle génération robuste d'infrastructures financières pour l'Afrique, qui sera commercialement durable et responsable.

Sekunjalo a expliqué que African Chain 3.0 sera mise en oeuvre grâce à sa plateforme de commerce électronique panafricaine, alors que Ultrain fournira la technologie blockchain de base.

Il s'agira d'offrir en Afrique, aux entreprises et aux populations, des services commerciaux pratiques et viables pour la gestion de paiements, la compensation et potentiellement des prêts, entre autres.

Pour Emma Liao, cofondatrice d'Ultrain, il est crucial de bâtir en Afrique une infrastructure financière pratique, sûre et fiable. « Nous sommes honorés de travailler avec Sekunjalo sur un tel outil, et de le promouvoir à l'aide de la matrice des entreprises de Sekunjalo », assure-t-elle.

« Nous fournirons également des formations et des solutions aux autres entreprises africaines qui souhaitent utiliser les fonctionnalités de la blockchain pour se développer. Nous pensons que cela a un énorme potentiel pour le bénéfice des utilisateurs finaux et des entreprises. »

Sèna D. B. de Sodji

