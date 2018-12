Sawari Ventures lance un fonds d’investissement de 70 millions $ destiné aux entreprises TIC en Egypte, au Maroc et en Tunisie

(Agence Ecofin) - Lors du Africa 2018 Business Forum qui s’est tenu du 8 au 9 décembre 2018, à Sharm El Sheikh, en Egypte, la société Sawari Ventures a annoncé le lancement de son fonds d'investissement baptisé Sawari Ventures North Africa Fund I (SVNFI) d’une valeur globale de 70 millions de dollars US mais dont 35 millions de dollars US ont déjà été mobilisés. La facilité de financement investira dans les entreprises orientées vers la technologie et le savoir en Egypte, au Maroc et en Tunisie.

Parmi les investisseurs du fonds figurent des institutions financières mondiales telles que la Banque européenne d’investissement (BEI), la CDC du Royaume-Uni, Proparco, la branche de l’Agence française de développement (AFD) dédiée au financement du secteur privé, et le fonds néerlandais Good Growth Fund (DGGF) géré par Triple Jump.

Selon Sawari Ventures, le fonds investira en moyenne 1,5 million de dollars US dans 25 sociétés en phase de croissance dans différents secteurs, notamment les technologies de l'information, les technologies de pointe, les technologies financières, les technologies de l'éducation, les technologies de la santé, les énergies renouvelables et les énergies vertes.

Wael Amin, partenaire chez Sawari Ventures, a expliqué que l’investissement de l’entreprise se justifie par l’augmentation « agressive » de l’appétit pour les investissements en Afrique, riche de nombreuses opportunités à forte croissance en attente de financement adéquat. « Chez Sawari Ventures, nous construisons des entreprises de l’économie de la connaissance dans cette partie du monde, depuis des années, et notre rôle aujourd’hui sera de canaliser le capital disponible vers les bons entrepreneurs », a-t-il souligné.