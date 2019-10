Mozambique : contrats signés pour la phase 1 de la ligne haute tension Chimuara-Nacala

(Agence Ecofin) - Au Mozambique, plusieurs compagnies ont été désignées pour la réalisation de la première phase de la ligne de transmission haute tension reliant la sous-station de Chimuara dans la province de Zambezia au port de Nacala dans le nord du pays. Cette première phase relira les localités de Chimuara et d’Alto Molocue dans l’Upper Zambezia.

Sa mise en place a été confiée par la compagnie électrique EDM à l’indien Larsen and Toubro et à l’Espagnol Elecnor. La première compagnie mettra en place la ligne de 400 kV qui s’étendra sur 367 kilomètres. La seconde s’est vue confier la mise en place d’une nouvelle sous-station à Chimuara. 200 millions $ ont été alloués par la Banque islamique de développement pour la mise en place de cette partie du projet. Les contrats signés avec les entreprises ont une valeur de 77,2 millions $ pour Larsen and Toubro et 64,3 millions $ pour Elecnor.

400 millions $ supplémentaires seront nécessaires pour achever l’ensemble du projet. La phase II reliera les localités d’Alto Molocue et de Namialo tandis que la phase trois reliera Namialo à Nacala.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

29/08/2019 - Mozambique : mobilisation de 543 millions $ pour la ligne haute tension Vilanculos-Maputo

24/06/2019 - Mozambique : 420 millions $ obtenus de la Banque mondiale pour le projet électrique de Temane