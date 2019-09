L’USTDA appuie le développement du secteur électrique en Sierra Leone et au Kenya

(Agence Ecofin) - La US Trade and Development Agence (USTDA) a annoncé hier son appui financier, sous forme de subventions, à deux projets énergétiques en Sierra Leone et au Kenya.

En Sierra Leone, l’agence allouera une subvention de plus de 858 000 $ pour la réalisation d’études de faisabilité technique, économique, financière, environnementale et sociale pour un projet de mini-réseaux. Menées par l’Américain WindGen, ces études portent sur la mise en place de 40 mini-réseaux au profit des communautés et de 5 de ces installations pour les entreprises commerciales et industrielles. L’étude aura un coût total évalué à 907 000 $, dont le solde sera fourni par WindGen.

Ce projet permettra, selon les estimations, d’apporter l’énergie à plus de 8 630 ménages ou entreprises. Il entre dans le cadre de l’agenda d’actions du programme Sierra Leone Sustainable Energy for All et du National Renewable Energy Action Plant.

Au Kenya, la subvention a été allouée à la compagnie locale Craftskills Energy Limited pour les études de faisabilité d’une centrale éolienne de 50 MW. L’infrastructure est prévue pour être implantée dans la localité de Kajiado. Elle sera co-développée avec Actis.

Gwladys Johnson Akinocho

