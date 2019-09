L’hôtelier qatari Katara Hospitality annonce un programme d’investissements de 500 millions d’euros en Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - S’exprimant le 9 septembre 2019 à Doha, la capitale du Qatar, Sheikh Nawaf bin Jassim Al Thani (photo), chairman de Katara Hospitality, a annoncé que le groupe qu’il dirige peaufine actuellement des projets d’investissements au Cameroun, au Sénégal et au Nigeria.

Bien que ces projets soient encore à l’étape de la due-diligence (vérifications et autres procédures préliminaires), le chairman de Katara Hospitality a révélé que le groupe entend investir dans ces trois pays africains 10% de l’enveloppe globale de 500 millions d’euros (environ 328 milliards de FCFA) prévue pour son programme d’investissements en Afrique sub-saharienne.

« C’est une bonne opportunité d’investissement », a-t-il déclaré, en parlant notamment du Cameroun. Ces investissements au Cameroun, au Nigeria et au Sénégal vont se réaliser sans partenaires locaux, et prendront la forme de la construction de centres de conférences ultra-modernes et d’hôtels quatre et cinq étoiles.

« Dans les années à venir, l’Afrique abritera de puissantes économies (…) Nous comptons influencer le développement économique de ce continent, même si c’est à une toute petite échelle (…) Nous sommes sûrs que nous allons faire face à quelques difficultés, mais nous nous emploierons à être acceptés », a déclaré Sheikh Nawaf bin Jassim Al Thani.

40 hôtels dans 12 pays

Déjà implanté en Egypte (Renaissance Golden View Beach Resort Sharm El Sheikh), cet opérateur qatari, qui est parmi les leaders mondiaux de l’industrie de l’hôtellerie et de l’hébergement, ouvrira une enseigne à Tanger au Maroc (Tazi Palace Hôtel), au cours de l’année 2020.

Présent dans 12 pays et quatre continents, Katara Hospitality dispose d’un parc de 40 hôtels (pour 7912 chambres et 6499 employés au total), dont 29 déjà opérationnels et 11 en cours de construction ou d’aménagement. En 2026, apprend-on, ce groupe hôtelier compte porter son parc à 60 établissements d’accueil et d’hébergement.

Dans la perspective de la coupe du monde 2022 qu’organisera le Qatar, Katara Hospitality a lancé il y a un an les travaux de construction de ce qui sera « l’hôtel le plus luxueux au monde ». Avec ses 36 étages (14 étages sont déjà construits) qui surplomberont la ville de Doha, le Katara Twin Towers sera livré fin 2021 ou alors début 2022. L’édifice comptera 493 chambres et suites ultra-modernes reparties dans deux tours formant la lettre « U ».

Brice R. Mbodiam, à Doha