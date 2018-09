Nigeria: la banque chinoise d'import-export accorde un financement de 500 millions $ au gouvernement  

(Agence Ecofin) - Le gouvernement nigérian bénéficiera d’un programme d’investissement de 500 millions $ de la part de l’Export-Import Bank of China (CEXIM), a indiqué ce lundi, le site d’informations Daily Trust.

Selon les informations relayées par le média nigérian, ce financement devrait servir à mettre en place des programmes de développement dans le secteur pétrolier, principale manne financière du pays.

Ainsi, la nouvelle somme qui sera allouée à l’Etat nigérian via la Bank of Industry (BOI), devrait permettre au gouvernement de financer l’achat d’équipements pétroliers d’origine chinoise par des investisseurs nigérians. Ceci devrait faciliter la création de plusieurs raffineries modulaires (plus petites et moins coûteuses que les raffineries traditionnelles), afin de mettre fin aux importations de produits pétroliers raffinés dans le pays et de réduire leurs coûts pour la population.

Notons que le programme est prévu pour créer plus de 100 000 emplois dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

Moutiou Adjibi Nourou