Le troisième fonds de croissance de la firme Verod Capital recevra 15 millions $ de la BAD

(Agence Ecofin) - Le troisième fonds de croissance de la firme de capital investissement Verod Capital devrait bientôt recevoir un apport financier significatif de la part de la Banque Africaine de Développement. Le conseil d'administration de l'institution multilatérale africaine basée à Abidjan, a en effet approuvé une injection en fonds propres de 15 millions $ dans le Verod Growth Fund III.

« Ces fonds contribueront à accélérer les investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique de l’Ouest. C’est la clé de la création d’emplois et de richesses, du transfert de connaissances et de l’extension des entreprises locales », a fait savoir Abdu Mukatar (photo), le directeur du développement industriel et commercial au sein de la BAD.

Les Petites et moyennes entreprises bénéficiaires en ligne de mire sont celles des pays comme le Nigéria, la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana et la Gambie. Avec ce troisième fonds, Verod Capital cible des sociétés qui ont des besoins situés entre 5 et 20 millions $.

Fondé en 2008, Verod Capital veut mobiliser jusqu’à 150 millions $ avec ce troisième fonds. Depuis son lancement, il a déjà investi dans divers secteurs au profit de 16 entreprises. Des informations sur sa plateforme internet, révèlent qu'il a déjà réalisé au moins 4 sorties d'investissement.

Idriss Linge