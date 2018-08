Le fonds Meridiam pour les infrastructures en Afrique présélectionné sur un projet routier au Ghana

(Agence Ecofin) - Meridiam Infrastructure Africa Fund, un fonds lancé en 2014 par Meridiam et qui a le soutien d'investisseurs institutionnels comme la Banque Européenne d'Investissement ou Proparco, est présélectionné sur un projet routier au Ghana.

Le fonds d'investissement est à la tête d’un consortium où on retrouve les entreprises sud-africaines Group Five Construction (qui possède une filiale au Ghana) et Pembani Remgro Infrastructure. Les autres concurents sur ce projet sont le consortium emmené par le groupe français Egis, les chinois Powerchina International Group et le portugais Mota Engil.

L'appel à manifestation d'intérêt pour le projet a été lancée en janvier 2018. C'est le premier projet de partenariat réalisé au Ghana dans le secteur routier en mode partenariat public-privé. Il est évalué entre 200 et 300 millions $.

Les 19 kilomètre de double voie font partie d'un corridor sous-régional reliant Lagos au Nigéria à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Idriss Linge