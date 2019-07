Huawei s’engage à faire de l’Égypte un hub régional de TIC en Afrique du Nord

(HUAWEI) - Huawei, premier fournisseur mondial de solutions de technologies de l’information et de la communication, a tenu son 9ème sommet annuel des fournisseurs pour l'Afrique du Nord au Caire. Rassemblant plus de 200 invités de la supply chain de Huawei autour du thème : « La vulgarisation numérique, l'écosystème de la santé, une coopération gagnant-gagnant ». Le sommet a mis en évidence les efforts de Huawei pour investir et structurer l’écosystème numérique en Égypte et plus largement en Afrique du Nord. Le groupe a également démontré ses efforts pour accompagner ses partenaires locaux à développer et à exporter leurs activités dans toute la région par l'intermédiaire de Huawei.

Grâce au soutien de ses partenaires stratégiques, le groupe Huawei a pu célébrer ses 20 ans d’existence en Afrique du Nord. En effet, la supply chain de Huawei compte actuellement 300 fournisseurs en Afrique du Nord dont 55 fournisseurs en Égypte qui sont de véritables atouts. Dans le cadre du développement durable de l'Égypte : « Egypt 2030 », l’entreprise souhaite accompagner le pays à devenir un centre régional des TIC qui exporte ses talents et son expertise.

M. Cao Jibin, Président Afrique du Nord de Huawei Technologies à l’occasion du 9ème sommet annuel des fournisseurs pour l'Afrique du Nord, le 9 juillet 2019 au Caire

M. Cao Jibin, Président Afrique du Nord de Huawei Technologies a déclaré : « Au cours des dix dernières années, la valeur des achats de Huawei dans la région Afrique du Nord a dépassé 3 milliards de dollars US. Aujourd’hui plus de 300 fournisseurs coopèrent avec nous chaque année et le nombre d'ingénieurs certifiés Huawei dépasse les 6 100. La chaîne d'approvisionnement de Huawei a créé plus de 30 000 emplois. Les partenaires de Huawei ont connu une croissance rapide et nous en sommes très fiers. »

M. Jibin a souligné que le groupe a investi dans ses fournisseurs pour assurer une croissance durable. Plus de 30 fournisseurs ont étendu leurs activités à travers les pays de la région. Avec le soutien continue de Huawei, 42 entreprises ont obtenu la certification ISO, et créé un système de gestion fiable et sont devenues des entreprises modernes qui favorisent le développement d'une partie essentielle de l'écosystème TIC.

M. Jibin a également ajouté « Huawei s'est engagé à démocratiser le numérique dans les foyers et les organisations pour créer un monde pleinement connecté et intelligent. En étroite collaboration avec ses partenaires, Huawei exerce sa mission depuis 20 ans en Afrique du Nord. Huawei a fourni des services de communication de haute qualité à 28 pays et s'est engagé à promouvoir le développement numérique dans la région. »

En reconnaissance des efforts et du travail de ses partenaires, Huawei a décerné des prix aux meilleurs d’entre eux, répartis dans quatre catégories différentes : le Prix du fournisseur d'or, le Prix de la meilleure collaboration, le Prix de la meilleure qualité et le Prix ESS Excellent.

Huawei a aussi présenté les outils de transformation numérique qui permettraient d'améliorer l'efficacité de ses fournisseurs en les aidant à accroître leurs chiffres d'affaires et, en fin de compte, à conquérir de nouveaux marchés dans lesquels Huawei opère. Huawei croit fortement qu'une collaboration étroite avec les acteurs de l'industrie peut développer un environnement commercial solide où tous les acteurs partagent les ressources, les avantages et la valeur tout en gérant conjointement les risques.

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés - réseaux de télécommunications, TI, dispositifs intelligents et services en nuage - nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. Le portefeuille de produits, de solutions et de services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et sécurisé. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en travaillant à responsabiliser les gens, à enrichir la vie familiale et à inspirer l'innovation dans les organisations de toutes tailles et de toutes formes. Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 180 000 employés et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés. Pour plus d'informations, veuillez visiter Huawei en ligne à www.huawei.com ou nous suivre :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei