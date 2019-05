L’Américain TPG reprend un fonds d’investissement d’Abraaj Group dédié au secteur de la santé en Afrique et en Asie du Sud

(Agence Ecofin) - La firme américaine de private equity, TPG, a annoncé dans un communiqué publié le 9 mai, avoir repris un fonds dédié au secteur de la santé en Afrique et en Asie du Sud auprès du groupe dubaïote Abraaj Group, qui a été mis en liquidation suite à un différend sur l’utilisation «abusive» des sommes mises à sa disposition par certains investisseurs dont la Fondation Bill & Melinda Gate et la Société financière internationale (SFI).

TPG Growth, la plateforme dédiée aux entreprises de taille moyenne du groupe américain, va reprendre les actifs existants d’Abraaj Growth Markets Health Fund et le rebaptiser Evercare Health Fund, selon le communiqué.

Rise Fund, le fonds d’investissement d’impact du groupe TPG, investira, quant à lui, dans des actifs existants et nouveaux du futur Evercare Health Fund. Plus de la moitié d’Abraaj Growth Markets Health Fund a déjà été investie dans des hôpitaux et des cliniques en Afrique et en Asie du Sud.

Fondé par le Pakistanais Arif Naqvi, Abraaj Group était un véritable empire, avec 13,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion et plus de 200 investissements. Début 2018, le groupe concentré sur l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et la Turquie a été accusé par quatre de ses investisseurs, en l’occurrence la Fondation Bill & Melinda Gates, Proparco, CDC Group et la SFI, d'avoir utilisé à d'autres fins, des sommes injectées dans un fonds d’un milliard de dollar dédié au secteur de la santé.

L’affaire, qui a déjà provoqué la démission de plusieurs dirigeants d’Abraaj, a été portée devant les tribunaux. En juin 2018, la Grande Cour des Iles Caïmans a nommé des liquidateurs provisoires du groupe dubaïote.



A noter que le groupe TPG dispose de plus de 104 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

