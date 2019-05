Mobilisation record à 700 millions $ pour le troisième fonds d’investissement de Leapfrog ciblant l’Asie et l’Afrique

(Agence Ecofin) - Leapfrog Investment, une firme qui se focalise sur des investissements d'impact, a annoncé le closing à 700 millions $ de son troisième fonds ciblant les marchés émergents d'Afrique et d'Asie, a appris l'Agence Ecofin, le 10 mai 2019, d'un communiqué de l'institution.

Ce niveau de mobilisation des ressources dépasse les 600 millions $ de closing qui étaient prévus pour le fonds, au moment de son lancement en 2017. Diverses catégories d'investisseurs ont participé à ce projet. On retrouve notamment de grands groupes d'assurance et de réassurance comme l’anglais Prudential, des fonds de pension et gestionnaires d'actifs et aussi des institutions de financement du développement, qui sont présentes en Afrique (IFC, OPIC, DEG, etc.).

A l’instar des cinq premiers investissements déjà réalisés par la firme avec ce troisième fonds, Leapfrog continuera de privilégier les entreprises du secteur de la santé et des services financiers, faisant preuve d'un fort potentiel de croissance et d'attraction des consommateurs sur leurs marchés respectifs.

Parmi les investissements notables déjà réalisés, on peut citer celui effectué dans WorldRemit, une des sociétés de technologie financière, spécialisée dans le transfert des capitaux dans le monde et qui gagne en notoriété sur le marché africain. On mentionnera aussi le placement fait dans le capital de BIMA, une société de micro-assurance présente sur plusieurs marchés africains, et celui de Goodlife Pharmacy, la plus importante chaîne de vente de médicaments en Afrique de l'Est.

