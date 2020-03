Nomination du nouveau Directeur Général de WeLight, Romain de Villeneuve

(AXIAN) - Le Conseil d'Administration de WeLight est heureux d'annoncer la nomination de Romain de Villeneuve au poste de Directeur Général de la Société, avec effet immédiat.

WeLight, une société fondée par notre groupe Axian, Norfund et Sagecom, fournit un accès à une énergie renouvelable propre, fiable et abordable aux villages non électrifiés d'Afrique subsaharienne.

Romain apporte au poste, 22 années de connaissances étendues et une expérience précieuse dans les domaines des télécommunications, des services, des énergies renouvelables et des produits de grande consommation. Il a occupé des postes dans la finance, la direction générale et le développement commercial, sur des projets de grande ampleur dans les marchés en voie de développement.

Romain est titulaire d'un MSc en Management de l'Institut Supérieur de Gestion (Paris) et d'un programme exécutif de E-M Lyon et de l'Université de Cranfield au Royaume-Uni.

Les missions de Romain et de son équipe seront, entre autre, de construire la croissance, le positionnement et la durabilité de WeLight en Afrique, tout en poursuivant une vision claire du changement et de la création de valeur.

Romain a démontré tout au long de sa carrière la capacité de travailler avec succès dans différents environnements, en concevant et en dirigeant des stratégies qui ont abouti à une création de valeur impressionnante.