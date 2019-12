La Zambie et la RDC signent un protocole d'accord de 473 millions USD pour la construction de la route transfrontalière Kasomeno – Mwenda et du pont de Luapula

(Agence Ecofin) - La route transfrontalière à péage Kasomeno – Mwenda et le pont sur la rivière Luapula vont bientôt être construits. C’est à la faveur de la récente signature du protocole d'accord y afférant, entre les gouvernements de la Zambie et de la République démocratique du Congo (RDC).

Le projet, dont le coût des travaux s’élève à 473 millions de dollars, sera exécuté dans le cadre d’un partenariat public-privé autour d’un montage financier de type BOT (Build-Operate-Transfer). Groupe Européen de Développement (GED) Africa et la société de génie civil hongrois Duna Aszfalt participent au financement.

Le chantier est prévu pour durer 3 ans. Une fois achevée, cette infrastructure permettra de réduire d’au moins 277 km, la distance entre Lubumbashi et Dar es Salaam. Il favorisera la création d'emplois directs et indirects, décongestionnera le poste-frontière de Kasumbalesa, augmentera les revenus directs des deux pays, renforcera la sécurité des frontières et améliorera le commerce.

Romuald Ngueyap

