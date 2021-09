Sénégal : ONGC envisage d’acquérir 20 à 40 % des intérêts de Woodside dans Sangomar pour 4 milliards $

(Agence Ecofin) - Sangomar représente le 1er projet pétrolier du Sénégal et devrait entrer en production en 2023 avec un plateau initial de production qui sera compris entre 75 000 à 100 000 barils par jour. Un projet qui suscite de nombreuses convoitises.

Selon des sources concordantes, la société publique indienne du pétrole (ONGC) aurait fait part de sa volonté d’acheter 20 à 40 % des intérêts de l’australien Woodside Petroleum sur le projet pétrolier Sangomar, situé au Sénégal. Le montant de la transaction, si elle est validée, s’élèverait à 4 milliards de dollars.

