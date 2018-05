Egypte : la start-up La Reina mobilise 1 million $ auprès de deux fonds de capital-risque

(Agence Ecofin) - Algebra Ventures, l’un des plus importants fonds de capital-risque basé en Egypte et 500 Startups, un fonds mondial de capital-risque installé dans la Silicon Valley aux Etats-Unis, ont mobilisé un million $, au profit de la start-up égyptienne La Reina.

La plateforme dont l’activité consiste à louer et à vendre en ligne des robes de soirée et de mariage utilisera ses fonds pour accroitre ses articles de mode et les faire passer à 5000 pièces d’ici 2019.

A côté de cela, la start-up fondée en 2016 par Ghada El-Tanawy et Amr Diab (photo), pense aussi renforcer son équipe de travail.

« Nous comptons accroitre nos articles de robes d’une part et d’autre part nous allons renforcer notre équipe en dénichant des personnes talentueuses avec qui travailler », a déclaré Amr Diab, co-fondateur de La Reina.

Chamberline Moko