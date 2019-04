Annonce de lancement d'un nouveau fonds de capital-risque de 100 millions $ avec comme cible des startups africaines

(Agence Ecofin) - Seedstar World, une plateforme suisse de connexion des startups de pays émergents avec des investisseurs en capital-risque, a dévoilé sa volonté de lancer un fonds africain de 100 millions $. L’initiative est prévue en collaboration avec Venture Growth, un capital-risqueur basé en France et dont le terrain des opérations est l'Afrique subsaharienne.

L’objectif du véhicule d'investissement, une première pour Seedstars, est de soutenir des entreprises naissantes sur le continent africain. Selon des propos de son responsable financier rapportés par Venture Burn, ses premiers investissements sont attendus cette année 2019, et jusqu'à 40 startup pourraient en bénéficier tout au long du projet.

La plateforme n'en est pas à sa première expérience africaine. Elle y a déjà mené des initiative, notamment au Nigéria et en Côte d'Ivoire, avec des résultats mitigés dans ce dernier cas. Des détails sur le nouveau fond annoncé et son déploiement seront donnés plus tard, selon ses responsables.

Mais déjà, on sait que la stratégie consistera à investir entre 250 000 $ et 5 millions $, dans de nouvelles entreprises, qui afficheront des promesses en terme d'innovation, quel que soit le secteur ou le pays.



Idriss Linge