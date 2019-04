SPE Capital Partners mobilise 15 millions $ pour financer des entreprises de taille moyenne en Afrique du Nord

(Agence Ecofin) - SPE Africa Industrialization I (AIF I), un fonds d’investissement géré par la firme de private equity SPE Capital Partners, a signé avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) un engagement de 15 millions $ (13,4 millions d’Euros).

Le fonds dédié au financement des entreprises africaines de taille moyenne annonce qu’il réalisera des prises de participation dans le capital des sociétés à fort potentiel de croissance en Afrique du Nord avec un ancrage en Egypte, au Maroc et en Tunisie.

Quatre secteurs d’activités sont ciblés. Il s’agit de l’éducation, la santé, l’industrie manufacturière et les services.

Lors de son premier closing, le fonds SPE AIF I avait mobilisé un total de 80 millions $ auprès d’investisseurs étrangers. Sa société mère, SPE Capital Partners affirme avoir investi plus d’un milliard $ depuis 2005 dans des firmes en Afrique et au Moyen-Orient.

Cet investissement de la BEI a été accordé dans le cadre du Risk Capital Facility for the Southern Neighbourhood (RCF-SN), un mécanisme de financement des PME mis sur pied par la BEI et la Commission de l’Union européenne.

Chamberline Moko