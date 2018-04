Le capital-risqueur TLcom apporte 5 millions $ à la firme nigériane Terragon, spécialisée dans le marketing via le mobile

(Agence Ecofin) - Terragon, une firme nigériane spécialisée dans la technologie mobile et le marketing a annoncé avoir mobilisé 5 millions $ lors de la clôture d’une opération de levée de fonds organisée par des investisseurs emmenés par la société de capital-risque TLcom Capital.

Les ressources mobilisées serviront à développer les services de plateforme technologique de marketing de Terragon à travers l’Afrique. La firme qui dispose de bureaux au Kenya, au Ghana et en Inde renforcera sa collaboration avec des institutions financières partenaires telles que First City Monument Bank (FCMB) et FBNQuest ou encore avec des entreprises engagées dans la production de divers biens de consommation. « Ce nouvel investissement permettra à Terragon d’embaucher des personnes compétentes qui aideront les entreprises partenaires de notre société à atteindre leurs objectifs et à attirer de nouveaux clients » a fait savoir Elo Umeh (photo), le CEO de Terragon.

Pour la société nigériane, la population africaine, qui est estimée à 1,2 milliard, constitue une réelle opportunité pour son secteur de business. Elo Umeh estime que, partout où vit une population qu’on ne peut atteindre, ce sera une opportunité pour y apporter des solutions de communication via le téléphone portable.

Chamberline Moko