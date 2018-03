L’Afrique du Sud approuve l’offre de Sinopec pour racheter les 75% de Chevron dans Chevron South Africa

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, le Tribunal de la concurrence a validé l’offre de 900 millions de dollars du Chinois Sinopec pour racheter les 75% de participations de Chevron dans Chevron South Africa. Il faut rappeler que l’offre de Sinopec était en concurrence avec celle de Glencore qui est de 973 millions de dollars.

Elle survient après le feu vert donné en janvier dernier par le gouvernement sud-africain par rapport à cette offre déposée en mars 2017 mais le consortium d’actionnaires locaux, Off The Shelf Investments Fifty Six (OTS) qui détient les 25% restants dans Chevron South Africa l’a bloquée, dans un premier temps, en vertu de son droit de préemption pour retard. C’est par la suite que l’offre de Glencore est arrivée.

Selon Money Web, la transaction prévoit que l’entreprise chinoise investisse 365 millions de dollars sur les cinq prochaines années dans le développement d’une raffinerie, au-delà des projets d'investissement actuels de Chevron.

Les 75% de parts de Chevron dans Chevron South Africa comprennent une raffinerie de pétrole de 100 000 barils par jour au Cap, une usine de lubrifiants à Durban, 820 stations-service et 220 magasins de proximité, tant en Afrique du Sud qu’au Botswana.

Chevron avait expliqué que la vente de ces actifs entre dans le cadre d’un programme libellé sur trois ans, depuis 2014, date du début de la chute des prix du pétrole, qui consistera à rétablir l’équilibre de son portefeuille mondial sur le long terme.

Olivier de Souza