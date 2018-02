Lancement de Miarakap, premier fonds d’impact dédié aux PME et aux start-up à Madagascar

(I&P) - Ce 9 février 2018, Miarakap, premier fonds d’investissement à impact dédié au financement et à l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) et des start-up malgaches, réunissait ses partenaires et actionnaires pour la souscription en capital de son premier tour de table, mené par Emmanuel Cotsoyannis et le groupe Investisseurs & Partenaires, avec le soutien de la Coopération monégasque.

M. Fredy Rajaonera, président du conseil d’administration de Miarakap, et plusieurs grands noms de l’industrie, du financement et de l’entrepreneuriat malgache étaient réunis à l’hôtel Tamboho à Tananarive pour contribuer à ce nouveau fonds d’investissement.

UNE NOUVELLE SOLUTION DE FINANCEMENT ADAPTÉE AUX PME ET AUX START-UP À FORT POTENTIEL

La mission de Miarakap est de soutenir le développement d’un tissu dynamique d’entreprises malgaches pérennes et de promouvoir l'esprit entrepreneurial en apportant aux start-ups et aux PME malgaches les plus dynamiques, un financement adapté et un accompagnement personnalisé pour leur permettre de réaliser leurs projets de croissance. Face aux difficultés de financement auxquelles sont confrontées la plupart des PME malgaches, Miarakap ambitionne d’apporter une solution de financement innovante, spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des PME.

Miarakap boucle un premier tour de table de 11,5 milliards d’Ariary après une phase de préparation menée par ses co-fondateurs, Emmanuel Cotsoyannis et le groupe Investisseurs & Partenaires. Emmanuel Cotsoyannis est un serial entrepreneur franco-malgache de retour au pays après une dizaine d’année de création, développement et direction de start-up en France. Investisseurs & Partenaires (I&P), est un groupe d’impact investing dédié aux PME africaines fondé en 2002. Investisseurs & Partenaires a activement contribué à la mise en place du fonds en apportant son expérience métier et du capital. I&P dispose par ailleurs d’un bureau à Tananarive et compte à ce jour sept entreprises malgaches dans son portefeuille.

« Miarakap s’adresse aux PME et aux start-up à fort potentiel de croissance issues de tous les secteurs d’activité et régions de Madagascar, dont les besoins en financement se situent entre 50 millions et 1 milliard d’Ariary. Miarakap renforce les fonds propres et devient actionnaire minoritaire des entreprises, généralement pour 5 ans, et assure un accompagnement actif et personnalisé en fonction des besoins de chaque société (formalisation de leur gestion, renforcement de leur organisation, montée en compétences techniques et accélération de leur développement commercial) » explique Emmanuel Cotsoyannis.

Au-delà de ses objectifs financiers, Miarakap a pour mission de soutenir des entreprises capables de générer des impacts sociaux, économiques et environnementaux positifs au bénéfice de leurs parties prenantes.

Sur les dix années à venir, l’ambition de Miarakap est d’investir 30 milliards d’Ariary, pour financer 40 entreprises, soit un rythme de 4 à 5 prises de participation par an.

DES ACTIONNAIRES DE RENOM ET UN FORT ANCRAGE LOCAL

Pour mener à bien sa mission, Miarakap peut compter sur les apports financiers, stratégiques et opérationnels d’acteurs de renom de l’économie malgache. En plus des apports d’Investisseurs & Partenaires, actionnaire de référence, Miarakap a levé un capital initial de 11,5 milliards d’Ariary auprès de nombreux actionnaires locaux et internationaux parmi lesquels deux des principales banques locales (BFV-SG et BNI Madagascar), plusieurs grandes entreprises œuvrant dans des secteurs d’activité stratégiques (Groupe Axian, Pêcheries du Sud, Groupe Basan, Atria, ENAC, STTA…), l’Association de micro-assurance rurale Adéfi et enfin plusieurs investisseurs individuels malgaches résidents ou membres de la diaspora.

Miarakap bénéficie également de l’appui de la Coopération monégasque, qui a financé une partie des coûts de mise en œuvre du fonds et appuie son développement, et du Critical Environment Partnership Fund (CEPF) qui met en œuvre, à travers Miarakap, un dispositif particulièrement innovant d’appui au développement d’entreprises privées ayant un impact positif sur la protection de la biodiversité à Madagascar.

En vertu de sa mission, Miarakap vise à apporter une contribution complémentaire aux dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat en place à Madagascar, et à collaborer avec tous les acteurs de l’environnement des PME et des start-up, dans une logique de consolidation de l’écosystème entrepreneurial.

A PROPOS DE MIARAKAP

Miarakap est la première société d’investissement à impact dédiée au financement et à l’accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des start-up à fort potentiel à Madagascar. Cofondé en 2017 par Investisseurs & Partenaires (I&P), Emmanuel Cotsoyannis et un groupe d’investisseurs malgaches, Miarakap apporte du capital et de l’accompagnement à des entrepreneurs ambitieux et responsables pour les soutenir dans la réalisation de leurs projets de croissance. Miarakap prend des participations minoritaires au capital d’entreprises à fort potentiel de croissance, pour des montants unitaires compris entre 100 millions et 1 milliard d’Ariary, et apporte à ses participations ainsi qu’un soutien stratégique, managérial et technique. En tant qu’acteur de l’investissement à impact, Miarakap se donne pour mission de maximiser son impact économique, social et environnemental à travers ses prises de participations, et contribuer au développement malgache.

A PROPOS D’INVESTISSEURS & PARTENAIRES

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans près de 80 entreprises basées dans 15 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et en management pour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P rassemble quatre fonds d’impact - IPDEV1, IPDEV2, IPAE1 et IPAE2 - qui représentent un total de 75 millions d’euros d’actifs. Ces fonds se distinguent par la taille des entreprises ciblées. Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean-Michel Severino depuis 2011, I&P compte une trentaine de collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger et Sénégal).